Israele lancia l' ultimatum ad Hamas | l' attacco a Rafah è già pronto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La guerra a Gaza continuerà fino a quando gli ostaggi nelle mani dinon verranno restituiti. La promessa-minaccia ai terroristi palestinesi è stata fatta dal ministro israeliano Benny Gantz, che ha sottolineato che «non ci sarà neanche un giorno di cessate il fuoco» fino ad allora. «I combattimenti continueranno finché i nostri obiettivi non saranno raggiunti. Potranno continuare anche nel mese di Ramadan. O gli ostaggi verranno restituiti, oppure estenderemo i combattimenti a», ha dichiarato l'ex capo di Stato maggiore, aggiungendo chesi sta preparando a tale possibilità: «Agiremo in dialogo con i nostri partner, compreso l'Egitto, indirizzeremo la popolazione verso le aree protette».infatti ha annunciato che si coordinerà con l'Egitto in merito ai rifugiati palestinesi e troverà ...