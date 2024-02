Israele-Hamas | ostaggi Gaza e piano per due Stati | il punto tra guerra e dialogo

di Israele presso la Santa Sede. Questo segno di distensione dopo le tensioni tra Tel Aviv e le Sacre Stanze d'Oltretevere lo lancia la madre di Hersh, uno degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ancora alta, altissima tensione, ma anche grande incertezza sui negoziati in corso al Cairo, sul futuro di, sulla liberazione deglie sull’estensione del conflitto con l’intensificarsi dei raid in Libano. Latracontinua e un accordo di pace, almeno al momento, sembra ancora lontano così come una tregua. Gli ultimi sviluppi, infatti, vedono il ‘no’ dialla proposta di accordo disu rapiti e cessate il fuoco, ma anche le parole con chiusura del portavoce del premier israeliano Netanyahu, che ha parlato della soluzione dei duecome di un “regalo ai palestinesi” che “non è il momento di fare”. Nessun passo avanti, quindi, nel giorno in cui Aman, l’Intelligence militare di, lancia anche un avvertimento suche, anche se sconfitto militarmente, “continuerà a sopravvivere come gruppo terroristico o di guerriglia senza unper sostituirlo al governo di”. Un monito inserito in un report consegnato alle autorità dello Stato Ebraico e che, precisa l’emittente Channel 12, è stato presentato ai vertici politici israeliani, ai militari e ai funzionari dello Shin Bet.ha quindi respinto la proposta di accordi diper il rilascio di tutti glidetenuti ain cambio della scarcerazione di 1.500 detenuti palestinesi dalle carceri israeliane, ha reso noto al Arabiya. Netanyahu considera in ogni caso “delirante” la posizione di, che chiederebbe lo stop alla, il ritiro di, la ricostruzione die la liberazione di detenuti palestinesi. Su queste basi, secondo l’ufficio del primo ministro, non può esserci trattativa: “Al Cairo,non ha ricevuto alcuna nuova proposta da parte diper il rilascio dei nostri. Il primo ministro insiste affinchénon si sottometta alle richieste deliranti di”. Secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken, tuttavia, l’accordo sarebbe ”ancora possibile”, ma restano questioni ”molto difficili” da risolvere. “Siamo molto concentrati su questo” accordo e ”credo che sia possibile”, ha detto Blinken mentre continuano i negoziati tra i mediatori al Cairo. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il direttore della Cia William Burns nella base militare di Kirya a Tel Aviv. Come spiega il Times of Israel, all’incontro erano presenti anche il capo del Mossad David Barnea, il direttore dello Shin Bet Ronen Bar, il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e il segretario militare Avi Gil. Secondo un funzionario israeliano citato dal quotidiano, Netanyahu ”ha chiesto di sapere se glihanno ricevuto le medicine” consegnate ail mese scorso in un accordo che ha coinvolto Francia, Qatar eUniti. Solo ”una forte pressione militare e una ferma pressione nei negoziati” costringerannoa modificare le sue richieste per l’accordo sugli, ha aggiunto il funzionario. GliUniti e diversi partner arabi starebberointanto preparando undettagliato per un accordo di pace trae palestinesi che includa una “cronologia precisa” per uno Stato palestinese. Lo riferisce il Washington Post, affermando che l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il rapporto, che cita funzionari statunitensi e arabi, afferma che la chiave dele del suo annuncio sarebbe il raggiungimento di un cessate il fuoco iniziale tra. Durante questa pausa, prevista di almeno sei settimane, gliUniti intenderebbero rendere pubblico il rapporto, compiere i primi passi verso la sua attuazione, inclusa la formazione di un governo palestinese ad interim, e cercare di ottenere ulteriore sostegno per l’iniziativa. Tuttavia, non è chiaro sepotrebbe accettare il, che include misure che Tel Aviv ha precedentemente rifiutato e che difficilmente verranno approvate dall’attuale governo di estrema destra, inclusa l’evacuazione di molti insediamenti in Cisgiordania, una capitale palestinese a Gerusalemme Est, misure di sicurezza e governi per la Cisgiordania e. ”Non è il momento di pensare di fare regali ai palestinesi”, il commento del portavoce dell’ufficio del primo ministro diBenjamin Netanyahu, Avi Hyman, al rapporto del Washington Post. “Qui insiamo ancora all’indomani del massacro del 7 ottobre”, ha affermato in un briefing, aggiungendo che ”ora non è il momento di parlare di regali per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità Palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre”. Hyman ha sottolineato che ”ora è il momento della vittoria, della vittoria totale su” e ”tutte le considerazioni sul giorno doposi svolgeranno il giorno dopo”. Rabbiosa la reazione della destra di governo alla notizia. Per Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale, “l’intenzione degliUniti, insieme ai Paesi arabi, di istituire uno Stato terroristico a fianco dello stato diè folle e parte di un’idea sbagliata che vi sia un partner di pace dall’altra parte”. “Dopo il 7 ottobre è più chiaro che mai che è proibito dare loro uno Stato. Finché noi saremo al governo, nessuno Stato palestinese sarà creato – è il monito che ha rivolto Ben Gvir nel suo post su X -. 1400 assassinati e il mondo vuole dare loro uno Stato, non succederà”. Durissima la reazione anche del ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, altro esponente dell’estrema destra che siede nel governo Netanyahu: “Noi non accetteremo mai, in nessuna circostanza, questoche praticamente dice che i palestinesi meritano unper il terribile massacro condotto contro di noi: uno Stato palestinese con capitale a Gerusalemme. Il messaggio è che massacrare israeliani paga”. “Uno Stato palestinese è una minaccia esistenziale allo Stato dicome è provato dal 7 ottobre”, ha aggiunto il ministro affermando che chiederà al gabinetto di sicurezza di adottare una decisione formale in cui si oppone al, attendendosi un chiaro sostegno in questo senso da Netanyahu. In attesa di una dichiarazione del premier, un esponente del suo partito, il Likud, il ministro degli Affari della diaspora, Amichai Chikli, ha già rigettato il. “Se questa è la visione americana, dobbiamo resistere e minacciarli con nostri passi unilaterali, come la cancellazione degli accordi di Oslo”, ha detto alla radio dell’Esercito. Intanto le Forze di Difesa israeliane hanno intensificato i raid aerei contro Hezbollah dopo ”un’intensa giornata nel nord di”, ovvero dopo la raffica di razzi lanciati dai miliziani libanesi contro il Comando settentrionale dell’Idf. Lo ha spiegato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant affermando che ora ”possiamo attaccare non solo a 20 chilometri dal confine, ma anche a 50 chilometri, a Beirut e ovunque”. Gallant ha quindi spiegato che ”gli aerei dell’aeronautica militare che volano attualmente nei cieli del Libano hanno bombe più pesanti per obiettivi più distanti”. Il ministro israeliano ha aggiunto di non volere una escalation. “Non vogliamo arrivare a questa situazione, non vogliamo entrare in una, ma siamo piuttosto interessati a raggiungere un accordo che consenta il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case”, ha affermato riferendosi agli 80mila israeliani sfollati a causa degli attacchi quotidiani di Hezbollah. Nel frattempo, in vista dell’operazione speciale su Rafah, le autorità egiziane stanno costruendo un’area murata di cemento di 13 chilometri quadrati nel deserto del Sinai vicino al confine con la Striscia di. E questo perché temono che un’avanzata militare israeliana nel sud della Striscia dipossa scatenare un’ondata di rifugiati, hanno dichiarato funzionari egiziani e analisti della sicurezza al Wall Street Journal. Quest’area recintata rappresenterebbe una zona cuscinetto nella quale potrebbero vivere oltre 100mila persone, secondo funzionari egiziani. Con questo obiettivo sono state inviate un gran numero di tende nella zona. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno intanto iniziato a ridurre il numero dei riservisti presenti nella Striscia di. Come spiega la Radio dell’esercito israeliano, la 646esima Brigata dei paracadutisti è stata infatti ritirata dalla città di Khan Yunis. L'articolo proviene da Italia Sera.