Hamas, per bocca di Ismail Hanyeh, continua a chiedere, per dare Condizione che israele rifiuta categoricamente. E allora la per ora, alcun risultato, per ammissione del portavoce dell'esercito

Israele, esercito continua operazione all'ospedale Nasser (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'esercito israeliano sta continuando ad agire nell'ospedale Nasser di Khan Yunisi in "un'operazione precisa e limitata contro l'organizzazione terrorista di Hamas". Lo ha detto il portavoce militare secondo cui l'operazione si basa su informazioni "dell'intelligence che indicano che l'attività di Hamas è condotta dall'interno dell'ospedale". La fonte ha confermato che "finora sono stati arrestati oltre 20 terroristi che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre e decine di sospetti sono stati presi per essere interrogati". "Sono stati trovati nell'area dell'ospedale - ha continuato - mortai, granate e altre armi di Hamas". Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'israeliano stando ad agire nell'di Khan Yunisi in "un'precisa e limitata contro l'organizzazione terrorista di Hamas". Lo ha detto il portavoce militare secondo cui l'si basa su informazioni "dell'intelligence che indicano che l'attività di Hamas è condotta dall'interno dell'". La fonte ha confermato che "finora sono stati arrestati oltre 20 terroristi che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre e decine di sospetti sono stati presi per essere interrogati". "Sono stati trovati nell'area dell'- hato - mortai, granate e altre armi di Hamas".

