Israele come Daesh | Chef Rubio incita gli studenti del Ripetta

Non si potranno fare progressi nei colloqui al Cairo finché Hamas non cambierà la sua posizione ”delirante”. L’ufficio del primo ministro israeliano ... (ilfattoquotidiano)

Come mai non riusciamo a fermare Israele dal proseguire quello che si può chiamare genocidio?

di Marco Bertolini Come mai non siamo in grado di fermare Israele dal portare avanti quello che possiamo in onestà chiamare un genocidio? Come mai ... (ilfattoquotidiano)