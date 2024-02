Ufficiale: ecco come cambieranno iOS, Safari e l'AppStore in Ufficiale: ecco come cambieranno iOS, Safari e l'AppStore in Europa o il client di YouTube che toglie la pubblicità. Le applicazioni

iOS 17.4 in Europa toglie il supporto alle web app. Apple “Poco usate, troppi rischi” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le web-app avevano smesso di funzionare su iOS 17.4 beta, ma fungo ad oggi non si sapeva se fosse un bug o una decisione voluta. Ora è ufficiale: Apple ha deciso di levarle non potendole garantire per i browser di terze parti.... Leggi tutta la notizia su dday (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le web-app avevano smesso di funzionare su iOS 17.4 beta, ma fungo ad oggi non si sapeva se fosse un bug o una decisione voluta. Ora è ufficiale:ha deciso di levarle non potendole garantire per i browser di terze parti....

