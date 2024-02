Le web - app non funzioneranno più su iOS 17.4 in Europa, Apple ha deciso di toglierle a causa del Digital Market Act. O meglio, visto che il DMA impedisce ai gatekeeper di sfruttare la loro posizione privilegiata per dare vantaggi alle

iOS 17.4 in Europa toglie il supporto alle web app. Apple "Poco usate, troppi rischi"

Le web-app avevano smesso di funzionare su iOS 17.4 beta, ma fungo ad oggi non si sapeva se fosse un bug o una decisione voluta. Ora è ufficiale: Apple ha deciso di levarle non potendole garantire per i browser di terze parti.

