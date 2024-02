Inter-Taremi | Conceicao lo difende | «Serve rispetto | farà la storia»

L'allenatore del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi in conferenza stampa, difendendolo nonostante il suo prossimo passaggio all'Inter a fine contratto. ' Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Sergio, allenatore del Porto, sul futuro di Mehdiall’. Tutti i dettagli Sergioha parlato in conferenza stampa del futuro di Mehdiall’. RICORDO – «Non lavoro all’aeroporto, non so che aerei ci fossero…ha un contratto fino a giugno e rispetta la società, è davanti a Hulk per numero di gol con meno partite. Non possiamo dimenticarci il percorso che ha fatto con noi. Bisogna avereperché lui haper il club, tornato dalla trasferta in Coppa d’Asia era disponibile per gli allenamenti e per giocare ad Arouca. Non c’è nessuno che abbia un sentimento più forte nei confronti del club e se sentissi che un giocatore non è impegnato non sarebbe con me. Non ...