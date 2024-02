L'Inter capolista contro la Salernitana ultima in classifica. La Per questo la formazione di partenza non è quella che l'Inter Turnover ragionato. È già fuori Acerbi per infortunio (dentro De

Inter-Salernitana, turnover sì ma non estremo! La probabile formazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Inter-Salernitana arriva a quattro giorni dall’Atlético Madrid ed è inevitabile che si pensi anche alla Champions League. Ma c’è un campionato da vincere, motivo per cui la formazione di Inzaghi non sarà del tutto basata sul turnover. POCHE CERTEZZE – Rispetto al resto della stagione, per Inter-Salernitana la formazione di Simone Inzaghi è un rebus che probabilmente si risolverà solo attorno alle 20. Ossia con la distinta ufficiale. Questo perché l’impegno fra quattro giorni in Champions League con l’Atlético Madrid porta il tecnico a pensare se cambiare qualcosa: l’indicazione che arriva da Appiano Gentile è che ci sarà qualche rotazione, ma non un turnover eccessivo come visto in altre partite (peraltro non andate bene). Come punti fermi si può ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 16 febbraio 2024)arriva a quattro giorni dall’Atlético Madrid ed è inevitabile che si pensi anche alla Champions League. Ma c’è un campionato da vincere, motivo per cui ladi Inzaghi non sarà del tutto basata sul. POCHE CERTEZZE – Rispetto al resto della stagione, perladi Simone Inzaghi è un rebus che probabilmente si risolverà solo attorno alle 20. Ossia con la distinta ufficiale. Questo perché l’impegno fra quattro giorni in Champions League con l’Atlético Madrid porta il tecnico a pensare se cambiare qualcosa: l’indicazione che arriva da Appiano Gentile è che ci sarà qualche rotazione, ma non uneccessivo come visto in altre partite (peraltro non andate bene). Come punti fermi si può ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza