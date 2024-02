Inter-Salernitana | Serie A | testa-coda | probabili formazioni e diretta tv

Un diktat che ribadirà ai calciatori della Salernitana anche stasera, prima di scendere in campo al 'Meazza' contro l'Inter. Il testa - coda che apre il 25esimo turno del campionato di serie A dovrà

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo aver assistito alla disputa delle tre coppe europee che hanno visto impegnate anche le nostrediA, il massimo campionato italiano di calcio torna sulla scena con la nuova, importante, tornata di questo torneo. In scena, nel weekend prontissimo a entrare ufficialmente nelle vite sportive di tanti tifosi, la venticinquesima giornata che regalerà, come sempre, spunti e scontri da non perdere. È una competizione che per adesso vive nell’equilibrio più totale, escludendo da questa stabilità la corsa allo scudetto, con un club che ha strappato sulla concorrenza. In questoessante venerdì calcistico, due gli anticipi che delizieranno i palati dei tanti appassionati: alle ore 21:00 in campo, per chiudere questo venerdì ricco,in classico incontro ...

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana: Lautaro Martinez favorito su Arnautovic: Mini turnover per Simone Inzaghi, che non cambierà troppo rispetto la sua Inter alla formazione tipo nonostante l ... (da Milano, Ivan Cardia) Candreva alle spalle di Dia e Weismann Salernitana in ...

Inter-Salernitana: Inzaghi si affida al turnover con un occhio alla Champions: Stavolta il turnover si farà in campionato. Dopo una fase a gironi di Champions League utilizzata per far rifiatare i titolari e passata grazie a un importante utilizzo delle presunte “seconde linee”, ...

Gazzetta - Inzaghi prepara la maxi fuga sulla Juve: ad Appiano c'è solo un 'mantra' da seguire: L'Inter per almeno qualche ora potrà allungare in classifica e andare sul più 10. "Basterà" ai nerazzurri superare in casa la Salernitana e vivere una notte ancora più in fuga, aspettando poi che la ...