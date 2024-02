Inter-Salernitana | Sensi neanche in panchina per infortunio

Stefano Sensi non sarà presente sulla panchina dell'Inter per la partita contro la Salernitana. Il centrocampista, vicino al Leicester durante l'ultima sessione di mercato, non sarà presente fino a metà marzo

