Inter-Salernitana | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Missione fuga verso lo scudetto per l’. Anticipo serale per la squadra di Simone Inzaghi nel match della 25ª giornata del campionato di Serie A in un testa-coda contro la. I nerazzurri sono in grandissima forma e nell’ultima partita si sono imposti sul difficile campo della Roma. Situazione sempre più delicata per i granata, all’ultimo posto e chiamati ad una reazione d’orgoglio dopo il cambio di allenatore. Ledi(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno Indisponibili: Acerbi, Cuadrado(4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; ...

