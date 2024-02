Due anticipi della giornata di campionato di calcio di serie A, oggi. In serata il testacoda Inter - Salernitana. Alle 19 è in programma Torino - Lecce. Seconda trasferta consecutiva per la squadra salentina che deve puntare a tenere a distanza la zona

Inter-Salernitana oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024 (Di venerdì 16 febbraio 2024) oggi alle 21.00 a San Siro la sfida tra Inter e Salernitana, valida per la 25ª giornata di Serie A 2023/2024. Il match tra i nerazzurri Simone Inzaghi e i granata del neo arrivato Fabio Liverani sarà visibile sia su Dazn, su mobile, computer o sull’app da Tv, sia sui canali Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming, oltre a Dazn, la diretta si potrà seguire sull’app Sky Go e su NOW tv. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024)alle 21.00 a San Siro la sfida tra, valida per la 25ª giornata di. Il match tra i nerazzurri Simone Inzaghi e i granata del neo arrivato Fabio Liverani sarà visibile sia su Dazn, su mobile, computer o sull’app da Tv, sia sui canali Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo, oltre a Dazn, la diretta si potrà seguire sull’app Sky Go e su NOW tv. SportFace.

