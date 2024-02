Inter-Salernitana | Liverani cambia modulo e formazione Un esordio?

Salerno . Sulla carta non c'è partita. Ma Fabio Liverani, sin dal suo arrivo, è stato chiaro: ogni occasione potrà Salernitana prima di scendere in campo al 'Meazza' contro l'Inter. Il testa -

(Di venerdì 16 febbraio 2024)stasera alle 21 vedrà l’disulla panchina dei campani. Potrebbe non essere però l’unico debutto, visto che lacambierà molto rispetto all’era Inzaghi (Filippo). TANTE NOVITÀ –segna la prima del terzo allenatore stagionale dei granata. All’andata c’era Paulo Sousa, esonerato a ottobre, fino a venerdì scorso nella sconfitta per 1-3 contro l’Empoli c’era Filippo Inzaghi. Poi cacciato anche lui e che salta quindi la sfida col fratello Simone. Al suo posto Fabio, che ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita. La affronteràndo: lapassa al 4-3-1-2. Con lui potrebbe esordire anche un altro ...

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana: Lautaro Martinez favorito su Arnautovic: Mini turnover per Simone Inzaghi, che non cambierà troppo rispetto la sua Inter alla formazione tipo nonostante l ... (da Milano, Ivan Cardia) Candreva alle spalle di Dia e Weismann Salernitana in ...

Inter-Salernitana: Inzaghi si affida al turnover con un occhio alla Champions: Stavolta il turnover si farà in campionato. Dopo una fase a gironi di Champions League utilizzata per far rifiatare i titolari e passata grazie a un importante utilizzo delle presunte “seconde linee”, ...

Gazzetta - Inzaghi prepara la maxi fuga sulla Juve: ad Appiano c'è solo un 'mantra' da seguire: L'Inter per almeno qualche ora potrà allungare in classifica e andare sul più 10. "Basterà" ai nerazzurri superare in casa la Salernitana e vivere una notte ancora più in fuga, aspettando poi che la ...