Inter-Salernitana LIVE alle 21 | le formazioni ufficiali | Inzaghi conferma Lautaro | Liverani si affida a Dia|Primapagina

Telecronisti per il match La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Pardo - Parolo, mentre Sky ha scelto il duo Gentile - Bergomi.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 2024-02-16 21:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’capolista ospita laal Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di fila in campionato (oltredue in Supercoppa italiana) la squadra di Simonein questo avvio di 2024 sa solo vincere: sette successi in sette partite. In classifica, i nerazzurri sono a quota 60, con una partita ancora da recuperare (con l’Atalanta) e un vantaggio di +7 punti sulla Juventus e +8 sul Milan. La, la cui guida tecnica è appena passata da Pippoa Fabiorani, è invece il fanalino di coda della classifica, con 13 punti. Nelle ultime cinque gare, i granata hanno conquistato solo un punto, lo 0-0 con il ...

