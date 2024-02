Inter-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 16 febbraio 19.00 Torino - Lecce 21:00 Inter - Salernitana Sabato 17 febbraio 15:00 Napoli - Genoa 18:00 Verona - Juventus

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . Anticipo del venerdì sera per i nerazzurri, impegnati tra qualche giorno per l’andata degli ottavi di finaleChampions League. L‘torna in campo nell’anticipo del venerdì sera valevole la 25a giornataSerie A. I ragazzi di Inzaghi si rituffano nel campionato dopo la bella vittoria Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'Inter capolista ospita la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di... (calciomercato)

LIVE - Inter-Salernitana 3-0, 60': arriva il momento del turnover. In campo Arnautovic, Sanchez e Klaassen: 57' - Dia salta Barella che lo atterra, punizione per la Salernitana sui 22 metri. 56' - Doppio scambio Calhanoglu-Barella a ridosso dell'area, sventa poi la difesa granata. INTER: 1 Sommer; 28 Pavard ...

LIVE - Inter-Salernitana 3-0, 58': copione che non sembra cambiare, nerazzurri sempre padroni del gioco: INTER-SALERNITANA 3-0 (17' Thuram, 19' Lautaro Martinez, 40' Dumfries) LIVE MATCH 58' - Conclusione di Candreva lontanissima dai pali di Sommer, qualche fischio per ...

INTER - Operazione alla caviglia per Sensi, previsto uno stop di un mese: Stefano Sensi non è presente nemmeno in panchina nel match tra Inter e Salernitana. Colpa di un intervento al quale si dovrà sottoporre il centrocampista per rimuovere una placca alla caviglia inserit ...