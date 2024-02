Inter - Salernitana | le pagelle di CM | Dumfries asfalta tutti Che boato per Buchanan Boateng una sciagura

Di seguito le pagelle dell'Inter, top e flop della Salernitana e il tabellino del match. Inter - Salernitana, la chiave della partita . Inter, che cosa ha funzionato . Le pagelle dell'Inter . Top e

L' Inter capolista batte per 4-0 la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A, e continua la sua marcia... (calciomercato)

LIVE - Inter-Salernitana 3-0, 82': rush finale a San Siro, primi applausi per Buchanan dopo uno spunto offensivo: 45' - Ci sarà un minuto di recupero. IL GOL DI DUMFRIES: Barella arriva in area e prova la conclusione deviata da un difensore della Salernitana. Ochoa non è perfetto e Dumfries davanti alla porta ...

Inter-Salernitana, di male in peggio: Liverani perde Boateng: Di male in peggio per Liverani. Inter-Salernitana oltre a registrare il vantaggio per 3-0 dei nerazzurri e la supremazia evidente degli uomini di Inzaghi. Racconta anche del problema muscolare accorso ...

INTER - Operazione alla caviglia per Sensi, previsto uno stop di un mese: Stefano Sensi non è presente nemmeno in panchina nel match tra Inter e Salernitana. Colpa di un intervento al quale si dovrà sottoporre il centrocampista per rimuovere una placca alla caviglia inserit ...