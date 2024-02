Inter-Salernitana | Inzaghi riduce il turnover Curva Nord senza bandiere e amplificatori

Le probabili formazioni di Inter - Salernitana, in campo alle 21 a San Siro: nella squadra di Inzaghi ballottaggi Pavard - Bisseck, Barella - Klaassen, Lautaro -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 febbraio 2024 – L'si prepara a tornare in campo per l'anticipo di Serie A contro la. I nerazzurri saranno in campo questa sera alle 21 in un Meazza che andrà di nuovo oltre le 70mila presenze. Simonecomincia a pensare alla Champions League, ma non troppo. Cambieranno i due esterni, che dovrebbero essere Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra al posto rispettivamente di Darmian e Dimarco. In compenso rimarranno i tre centrocampisti titolari (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan) e le due punte Martinez e Thuram. Solo a gara in corso, qualora le cose dovessero mettersi particolarmente bene, il tecnico metterà mano allo schieramento inserendo gli altri giocatori presenti in panchina in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo la ...