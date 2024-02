IV Ufficiale : Camplone VAR : Serra - Valeri Probabili Formazioni Inter - Salernitana Simone Inzaghi vara il turnover in vista della Champions League. In difesa non c'è l'infortunato Acerbi,

Inter-Salernitana, Inzaghi parla chiaro alla sua squadra (e non solo)! (Di venerdì 16 febbraio 2024) Inter-Salernitana è la sfida che andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 21, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi, con la Champions League alle porte, potrebbe cambiare qualcosina nell'undici iniziale ma la parola d'ordine è solo una DIKTAT – Inter-Salernitana è la partita in programma stasera alle ore 21 a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, reduce dall'esaltante vittoria contro la Roma ottenuta nel precedente turno di campionato, si prepara ad affrontare la nuova Salernitana di Fabio Liverani con l'Atletico Madrid in testa. Martedì 20 febbraio i nerazzurri affronteranno gli spagnoli di Diego Simeone nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma questo non cambia il diktat ...

