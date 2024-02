Inter-Salernitana | Inzaghi chiede concentrazione e studia la partita – CdS

Oggi alle 21.00 a San Siro la sfida tra Inter e Salernitana , valida per la 25ª giornata di Serie A 2023/2024. Il match tra i nerazzurri Simone Inzaghi e i granata del neo arrivato Fabio Liverani sarà visibile sia su Dazn, su mobile,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Simonemassimaai suoi. Stasera la suaaffronterà la: il tecnico piacentino – spiega il Corriere dello Sport – vuole continuare su questa strada. ATTENZIONE – A poche ore dalla sfida delicata contro la, Simoneha fatto capire di non voler sentir parlare di calcoli e scenari dell’ma di scendere in campo sempre nella massima. Contro i campani il pericolo è proprio quello di cullarsi dopo le grandi vittorie passate e pensare che possa bastare un impegno relativo per portare a casa altri tre punti. Negli scorsi giorni, Simonead Appiano Gentile ha insistito su questa strada e ha chiesto ai suoi di non distrarsi, scrive il ...