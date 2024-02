Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter - Salernitana. IL PRE - GARA. Esordio sulla panchina della Salernitana per Fabio Liverani che, alla prima, cambia poco rispetto ai suoi

Inter-Salernitana 4-0, tutto facile a San Siro… Serata da 10 (e lode)! (Di venerdì 16 febbraio 2024) Termina con il punteggio di 4-0 Inter-Salernitana, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 3-0. SECONDO TEMPO – Dopo la straripante prestazione del primo tempo, l'Inter cala i ritmi in questa ripresa contro la Salernitana, gestendo il risultato alla perfezione. Al 51? Hakan Calhanoglu va vicino a calare il poker con un siluro da fuori area che Ochoa devia in qualche modo in calcio d'angolo. Ad andare nuovamente vicino al gol, un quarto d'ora dopo, ci pensa il neo-entrato Alexis Sanchez, la cui conclusione a botta sicura su un pallone in arrivo dalla destra viene deviata sopra la traversa dalla difesa avversaria. Il momento che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano arriva al 77?, quando Tajon Buchanan fa finalmente il suo ...

