Inter-Salernitana 4-0 | gol di Thuram | Lautaro | Dumfries e Arnautovic

L'Inter demolisce la Salernitana 4 - 0. Tre gol nei primi 45', poi il poker firmato da Arnautovic nel finale, e così i nerazzurri volano a +10 in classifica sulla Juventus, di fatto a parità di gare.

