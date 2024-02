Inter-Salernitana | 3-0 stretto al 45? | la ‘ThuLa’ incanta San Siro!

Salernitana, Atletico Madrid e Lecce. L'Inter si prende la ad ogni modo il risultato è molto stretto, Szczesny ha fatto due

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Termina sul punteggio di 3-0 il primo tempo di, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Dominio e spettacolo in questo primo tempo di, chiusosi con un 2-0 che sta davveroai nerazzurri. Dopo solo due minuti è Thuram a sfiorare il gol, quando colpisce il palo su un tap-in ravvicinato dopo una respinta di Ochoa. Un altro legno lo colpisce Nicolò Barella, che al 6? scappa sul filo del fuorigioco e si presenta da solo davanti al portiere messicano, ma il suo siluro si stampa sulla traversa. Nessuna paura però: al 17? ci pensa Carlos Augusto, che con una galoppata sulla sinistra si guadagna il fondo e appoggia in mezzo per Thuram che ...

Calciomercato Inter, Marotta rivela: «Lautaro e Barella rinnovano Troppa ansia. Su Taremi e Zielinski…»: Beppe Marotta parla cos’ a Sky Sport prima di Inter Salernitana, ha voluto parlare del calciomercato nerazzurro. RINNOVI LAUTARO E BARELLA – «Non generano ansia, perché abbiamo a che fare con dei ...

Inter-Salernitana, Half Time Report - Un'onda d'urto arancione si abbatte sui granata: 3-0 per l'Inter, persino stretto: Un'onda d'urto aranciuone si abbatte sulla malcapitata Salernitana, che regge fino a quando i riflessi di Guillermo Ochoa la tengono in piedi. L'Inter non prova neanche a ragionare con ...

INTER, SENSI SI OPERA: OUT CIRCA UN MESE: Stefano Sensi non è presente nemmeno in panchina stasera nel match tra Inter e Salernitana. Colpa di un intervento al quale si dovrà sottoporre ...