Inter-Salernitana 3-0 LIVE | inizia il secondo tempo

Gol di Thuram, Lautaro e Dumfries

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'capolista ospita laal Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di...

Appiano Gentile Inter: le ultime verso la Salernitana | OneFootball: Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi d ...

INTER - Operazione alla caviglia per Sensi, previsto uno stop di un mese: Stefano Sensi non è presente nemmeno in panchina nel match tra Inter e Salernitana. Colpa di un intervento al quale si dovrà sottoporre il centrocampista per rimuovere una placca alla caviglia inserit ...

Marotta esce allo scoperto: "Zielinski-Inter confermo. Operiamo in maniera trasparente": Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato con la Salernitana: "L'Inter deve sempre ottenere il massimo. L'allenatore ...