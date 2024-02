Inter | Marotta | “C’è una grandissima attenzione da parte nostra per Zielinski”

L'amministratore delegato dell' Inter , Beppe Marotta , ha parlato a Skysport24 prima della gara contro la Salernitana: ' I rinnovi di Martinez e Barella? E' un motivo che non ci genera ansia, abbiamo a che fare con tanti bravi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 febbraio 2024): suconfermo che c’è unada, così come per Taremi Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:: l’deve sempre ottenere il massimo “L’deve sempre ottenere il massimo. L’allenatore allena i giocatori tutti i giorni, è lui che è in grado di valutare chi mettere in campo. Ormai le partite durano 100 minuti, i cambi sono quindi sempre importanti. La sua scelta di schierare tutti i titolari stasera contro la Salernitana è razionale, Inzaghi sta lavorando in modo egregio e non gli possiamo dire nulla. Anzi, condivido quello che ...