Inter | la tavola è apparecchiata Ma attenzione alle inseguitrici

Inter, Monza e Lecco) e cioè l'Ausonia e la Virtus Ciserano La tavola sembra quindi apparecchiata per la lotteria dei rigori, ma a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Simone Inzaghi e l’devono stare attenti. Nonostante l’ampio distacco da Juventus e Milan che seguono a ruota, ad Appiano Gentile sanno che non si può abbassare l’e rischiare una rientrata nei prossimi mesi complicati.– L’, con la vittoria roboante ai danni della Roma, si èlaper gustarsi il ventesimo scudetto in solitaria. Simone Inzaghi, come ogni singolo nerazzurro, sa che l’eventuale seconda stella passa dproprie mani, non da quelle di altri. O meglio: sarà importante vedere cosa faranno gli altri, ma di sicuro sarà molto più importante restare lucidi e portare i tre punti a casa quando servono. Il tecnico dell’sta rispondendo bene alla richiesta fatta dalla società ma sa benissimo ...

Tutti pazzi per il caporal Romito. L’ho constatato nell’ormai tradizionale sondaggio in cui Andrea Cuomo, per il Giornale, chiede ai critici ... (ilfoglio)

TOP NEWS ore 13 - Osimhen ha perso il volo. Barella-Inter: accordo fino al 2029: Rinnovo Barella – Ora manca solamente l’ufficialità per il rinnovo di Barella con l’Inter. Come confermato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il centrocampista… Leggi ...

Galderisi: “Juve, il k.o. con l’Inter ha inciso sulla testa. Nerazzurri sempre più lontani, ma…”: L'ex attaccante ha analizzato il momento complicato che sta attraversando la Juventus: "Inter sempre più lontana" ...

Zaccaria, 'la Rai oggi non applica l'aggiungi un posto a tavola': "Secondo me la Rai di oggi non applica in maniera rigorosa quel principio nel quale io ho sempre creduto, cioè 'aggiungi un posto a tavola': aggiungere, aggiungere, aggiungere e mai far sì che qualcun ...