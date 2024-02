Antonio Conte è tra gli allenatori a spasso più richiesti di tutta Europa. Il Milan lo vuole come dopo Pioli, ma non è l'unica squadra Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare e il Milan ci

Sonia Bruganelli ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in attesa di assumere il nuovo ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 2024. ... (anticipazionitv)

Secondo la nuova indiscrezione del veterano Jeff Sneider, riportata da ComicBook, i Fantastici Quattro avranno Galactus come antagonista principale, ... (metropolitanmagazine)

Carlos Augusto , esterno brasiliano dell' Inter ex Monza, Inter viene ai microfoni di Sky Sport prima della partita con la Salernitana. ecco ... (calciomercato)

Inter-Salernitana è l’incontro valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

Marcus Thuram ha realizzato 10 gol in 24 presenze in questo campionato, diventando il secondo francese a raggiungere la doppia cifra di reti... (calciomercato)

Inter-Salernitana, le pagelle - Carlos Augusto stantuffo, Dumfries da Fantacalcio. Barella è turbolenza: Dà la sensazione di poter regalare emozioni con il suo dribbling secco e le sue finte. DUMFRIES 7 - Nel Cirque du Soleil messo in scena dall'Inter sembra l'unico un po' troppo sulle sue, poco ...

Inter, ecco com'è andato l'esordio di Buchanan: Esordio con la maglia dell`Inter per Tajon Buchanan. Arrivato dal Bruges all`Inter come primo colpo del mercato invernale, l`esterno canadese classe 1999 (giunto.

HIGHLIGHTS | L’Inter cala il poker: Inzaghi è sempre più in fuga: Tutto facile per l’Inter che conquista i tre punti contro la Salernitana, dopo un primo tempo da urlo. Ecco cosa è successo a San Siro L’Inter di Simone Inzaghi vince in scioltezza, battendo con un ...