Conte spiega alcuni retroscena relativi alla sua metodologia di per rientrare in lotta scudetto servirebbe un cedimento dell'Inter,a 9 contro 1 (sia Snai che Sisal) e stessa quota per un clamoroso

Inter, clamoroso retroscena: contatti PSG-Lautaro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Da settimane, la dirigenza dell'Inter e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, lavorano al rinnovo del capitano e numero 10 nerazzurro.... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di venerdì 16 febbraio 2024) Da settimane, la dirigenza dell'e Alejandro Camano, agente diMartinez, lavorano al rinnovo del capitano e numero 10 nerazzurro....

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Mbappé-PSG, clamoroso addio a parametro zero: il nuovo club…: Kylian Mbappé saluta il Paris Saint-Germain, ecco la decisione e il nuovo prossimo club del calciatore francese Secondo quanto riportato da da Fabrizio Romano, Kylian Mbappé ha a tutti gli effetti dec ... Milan, la rivelazione sul futuro di Thiago Motta: “Affare clamoroso”: Il futuro della panchina del Milan è sempre più una incognita. Intanto arriva la rivelazione sul futuro di Thiago Motta ... Inter-Salernitana: testacoda senza storia in quota. Inzaghi punta sul ritorno al gol di Lautaro: Sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, con una partita da recuperare e un 2024 fatto di sole vittorie. Momento d`oro per l`Inter che ospita a San.

Video di Tendenza