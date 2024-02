Paolo Bonolis è stato protagonista di una recente intervista in cui ha parlato della recente vittoria dell ' Inter sulla Juventus , in campionato ma anche più in generale della lotta scudetto.

Inter, Bonolis: “Scudetto? Solo dopo la matematica si festeggia” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Questa sera l’Inter sfiderà la Salernitana nel match che potrebbe portare la squadra a +10 dalla Juventus. Lo Scudetto sembra ora cosa concreta, ma Paolo Bonolis – ai microfoni di Telelombardia Intervistato da Gian Luca Rossi – calma gli animi: “Io festeggio ogni volta che c’è una cosa acquisit. Lo dico anche a mio figlio che gioca nel Renate quando mi dice ‘questa partita è facile’. È una logica trapattoniana, ma è così. Quante volte abbiamo detto ‘è fatta’, invece ci siamo ritrovati con un pugno di mosche. Solo dopo la matematica si festeggia“. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Questa sera l’sfiderà la Salernitana nel match che potrebbe portare la squadra a +10 dalla Juventus. Losembra ora cosa concreta, ma Paolo– ai microfoni di Telelombardiavistato da Gian Luca Rossi – calma gli animi: “Io festeggio ogni volta che c’è una cosa acquisit. Lo dico anche a mio figlio che gioca nel Renate quando mi dice ‘questa partita è facile’. È una logica trapattoniana, ma è così. Quante volte abbiamo detto ‘è fatta’, invece ci siamo ritrovati con un pugno di mosche.lasi“. SportFace.

