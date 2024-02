La sfida di Inzaghi è tenere ancora per stasera (inizio ore 21) l'Atletico Madrid lontano dai pensieri nerazzurri. Per questo la formazione di partenza non è quella che l'Inter potrebbe permettersi,

Inter-Atletico Madrid: presentazione della doppia sfida di Champions (Di venerdì 16 febbraio 2024) La finale di Istanbul brucia ancora. Meno di un anno fa l’Inter era vicina a riassaporare il sogno del 2010, quando alzò al cielo la “coppa dalle grandi orecchie”, ma lo strapotere del Manchester City ebbe la meglio nell’atto conclusivo della Champions League e di conseguenza Simone Inzaghi & co. sono rimasti a bocca asciutta. I nerazzurri vogliono riprovarci quest’anno: i confini nazionali iniziano a stare stretti e, sebbene ci sia uno scudetto importantissimo da inseguire, nessuno ad Appiano Gentile intende snobbare l’Europa. Gli abbinamenti di cui ha potuto giovare l’Inter nella fase ad eliminazione diretta del 2023 non furono affatto proibitivi: Benfica, Porto e Milan non figuravano certo tra le candidate al titolo, ma non può valere come alibi, nemmeno se il prossimo avversario si chiama ... Leggi tutta la notizia su milano-notizie (Di venerdì 16 febbraio 2024) La finale di Istanbul brucia ancora. Meno di un anno fa l’era vicina a riassaporare il sogno del 2010, quando alzò al cielo la “coppa dalle grandi orecchie”, ma lo strapotere del Manchester City ebbe la meglio nell’atto conclusivoLeague e di conseguenza Simone Inzaghi & co. sono rimasti a bocca asciutta. I nerazzurri vogliono riprovarci quest’anno: i confini nazionali iniziano a stare stretti e, sebbene ci sia uno scudetto importantissimo da inseguire, nessuno ad Appiano Gentile intende snobbare l’Europa. Gli abbinamenti di cui ha potuto giovare l’nella fase ad eliminazione diretta del 2023 non furono affatto proibitivi: Benfica, Porto e Milan non figuravano certo tra le candidate al titolo, ma non può valere come alibi, nemmeno se il prossimo avversario si chiama ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza