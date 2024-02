Intelligenza naturale e intelligenza artificiale come elementi di competitività del Paese | se ne parla a Montecitorio

afferma che Apple avrebbe ampliato i test interni di alcune nuove funzionalità d'intelligenza agli utenti di iOS e macOS di effettuare ricerche di contenuti utilizzando un linguaggio più naturale, in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – Mercoledì 21 febbraio, alle ore 14, presso la Sala della Regina disi svolgerà il convegno “didel: le sfide per la formazione e la ricerca”. Saluti di Alessandro Colucci, segretario di presidenza della Camera. Introdurrà l’incontro Valentina Aprea. Interverrà la Ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Pisa, 12 febbraio 2024 - Come conversa una Intelligenza Artificiale ? Come fa a restringere le risposte all’area di interesse specifica ... (lanazione)

Apple vuole portare l'intelligenza artificiale su Xcode: Apple starebbe lavorando a una versione aggiornata di Xcode comprensiva di uno strumento AI grazie al quale poter generare codice.

Peugeot: l’i-Cockpit si arricchisce dell’intelligenza artificiale con ChatGPT: Quello dell'intelligenza artificiale è uno dei temi più dibattuti del momento, per i grandi rischi e le diverse opportunità ad essa connesse. In ambito ...

Nasce Sora, l’intelligenza artificiale che trasforma i testi in un video: ora è impressionante: Il nuovo modello di OpenAI è in grado di generare un video partendo a un testo. L’azienda non ha annunciato quando verrà rilasciata Sora, prima sarà necessario valutare i rischi del prodotto.