Inquietante e triste Meloni lancia l' allarme per la scomparsa di Navalny

durante la sua detenzione, è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta piena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il nemico numero uno di Vladimir Putin, Alexey, è morto oggi a 47 anni. A darne notizia la stessa amministrazione penitenziaria russa. «Il 16 febbraio 2024, nel centro penitenziario numero 3, il prigioniero AAsi è sentito male dopo una passeggiata e ha perso conoscenza quasi immediatamente - si legge in un comunicato del Servizio federale per l'esecuzione delle sentenze (FSIN) del distretto autonomo di Yamalo-Nenets, nel Grande Nord della Russia-. Immediatamente è arrivato il personale medico della struttura ed è stata chiamata una squadra di soccorso d'emergenza. Sono state adottate tutte le misure di rianimazione necessarie, senza risultati. I soccorritori hanno constatato la morte del condannato, e adesso si stanno accertando le cause della morte». Il carismatico attivista anti-corruzione stava scontando una pena detentiva di ...