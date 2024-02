Iniziativa benefica al Teatro Masaccio di San Giovanni

Lunedì 12 febbraio, alle ore 16, nel Teatro Oratorio "Beato nel Teatro Oratorio "Beato Angelo Carletti", si terrà un'iniziativa dopo la tradizionale fagiolata benefica del 25 febbraio, il cui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – “DurANTE – Una Parodia Infernale”, torna sulle scene deldi SanValdarno questa sera alle 21,15 nel mezzo del suo tour teatrale che lo sta vedendo girare per molte rassegne prestigiose in tutta la Toscana. Lo spettacolo, organizzato dal Lions club Valdarno host, con il patrocinio del comune di SanValdarno e curato dall’associazione Paro Paro, avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione valdarnese di solidarietà. . “La commedia – ha detto l’assessore Fabio Franchi – è modo divertente e inusuale per ricordare il Sommo Poeta con la verve e il brio dell’associazione Paro Paro. Uno spettacolo fresco e ironico che, questa volta, ha anche un importante scopo benefico. La collaborazione proficua fra i vari soggetti coinvolti permetterà di ...