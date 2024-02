Inizia la nuova stagione | la Squadra Corse ai nastri di partenza del “Tuscany Rally”

Inizia BA classica col primo concerto ( qui il programma ) ma in il periodo dei saldi e anticiperà le proposte della nuova il periodo dei saldi e anticiperà le proposte della nuova stagione. La

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pisa, 16 febbraio 2024 – LaCittà di Pisa presente alla prima gara stagionale toscana, oltretuttoinedito essendo alla prima edizione, ilsia in versione con vetture moderne che storiche. Una gara che si affaccia per la prima volta nel variegato panoramastyco non solo toscano e che presenta un percorso dinamico e impegnativo oltre che compatto. Tre prove speciali in programma Sant’Angelo (PS- 1-4-7) di Km. 6,85 Torrenieri (PS 2-5-8) di Km. 5,58 e Murlo (PS 3-6-9) di Km. 5,01 da ripetersi tre volte per un totale di nove tratti cronometrati per Km. 52,32 su un percorso globale di Km. 350,50. Buonconvento sarà la sede logistica della manifestazione dove oltre alle verifiche pre e post gara sarà predisposta lain ...