Individuati in provincia 14 lavoratori in nero

in Umbria e, in particolar modo, nella provincia di Perugia si è Sono stati, infatti, individuati un totale di 17 lavoratori 'in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comandole di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 14“in” e 2 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Martina Franca, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Palagiano e Ginosa. Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato varie tipologie di attività commerciali tra le quali imprese edili e gommisti. In tale contesto sono stati verbalizzati 12 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine irregolare e per aver corrisposto ai dipendenti emolumenti ricorrendo a modalità non tracciabili. In 4 ...

Innovazione tecnologica e ambientale: ecco come la provincia di Varese punta sul futuro e difende il "suo" lavoro: Se l'80% in provincia è utilizzato per la messa in sicurezza delle ... ha sottolineato come l'ente abbia individuate tre missioni strategiche per il programma 2023-2028: «Si tratta di attrattività, ...

Compra in un negozietto un oggetto a forma di pesce poi lo rivende online senza sapere che è un fossile rarissimo: Aveva comprato quell’oggetto particolare in un negozietto di provincia, totalmente ignaro che fosse un ... del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine l’hanno individuato e sequestrato come ...

Chiama il 112: “Il mio ex mi ha aggredito”, poi riattacca per paura. I carabinieri la cercano e arrestano l’uomo in flagranza: Chiama il 112 per chiedere aiuto dopo essere stata aggredita dall’ex compagno, poi per paura riattacca e non risponde più. Ma i carabinieri insistono e richiamano, finché la donna, il giorno dopo, for ...