Indiani indica la rotta salvezza | Arezzo | ti bastano quattro vittorie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Andrea Lorentini"La classifica è peggiorata ma per noi cambia poco: dobbiamo fare almeno 4per centrare l’obiettivoe, viste le prestazioni, sono sicuro che l’le farà". Firmato Paolo. Le dichiarazioni del tecnico nel post Cesena confermano come agli amaranto servano 12 punti per avere la certezza di mantenere la categoria senza passare dall’eventuale roulette degli spareggi playoff. Attualmente Settembrini e compagni sono a quota 31 e quindi, stando alle parole dell’allenatore, bisogna raggiungere la quota di 43 per evitare brutte soprese. Nelle ultime giornate, complice un successo che manca dal blitz di Carrara, il margine sulla zona playout si è pericolosamente assottigliato: sono appena 3 le lunghezze di vantaggio sul quint’ultimo posto. Ma dove ...