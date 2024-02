Indagata la figlia sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca | l' accusa

Anche la figlia di Giovanni Barreca è indagata per il massacro di Altavilla Milicia, costato la vita ad Antonella Salamone e ai due figli, Kevin ... (ilgiornaleditalia)

La figlia maggiore di Giovanni Barreca, indagato insieme a un’altra coppia per l’omicidio della moglie e dei figli di 16 e 5 anni, avrebbe ... (ilcorrieredellacitta)

È indagata anche la figlia 17enne di Giovanni Barreca per la Strage di Altavilla Milicia , in provincia di Palermo, dove l’uomo ha ucciso sua moglie ... (open.online)

Strage di Palermo - indagata la figlia superstite : «Miriam ha partecipato alle torture dei riti di purificazione». Chi è Miriam : intelligenza non comune

La Strage di Altavilla Milicia prende contorni via via più definiti. E adesso si cerca di far luce sul ruolo di Miriam, la figlia sopravvissuta. La ... (leggo)