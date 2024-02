Incontrarsi dopo 20 anni di amore epistolare Sono gli sguardi | non le parole | ora | a fare la differenza Su Sky c' è un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti | da non perdere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A lui piace che sia scritto così: un. Con u minuscola e la A maiuscola. Perché, spiega, nella vita di ognuno di noi, gli amoritanti. E quello che si racconta nella miniserie, è, appunto, uno degli amori della vita di Alessandro e Anna. Interpretata da. E poco importa che sia il più lungo, il più intenso e il più comodo nella vita dei due. Il più vero. Dove e quando vedere “un” Arrivano oggi su Sky Serie, alle 21.15, i primi 2 episodi di un. La miniserie in 6 episodi che andrà in onda anche per i prossimi due venerdì. L’appuntamento è, ...