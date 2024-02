Incidente sul lavoro a Firenze | il cordoglio di Brunetta e del Cnel

di sicurezza nei luoghi di lavoro, quella che dovrebbe essere costituzionalmente garantita?". È quanto dichiara a caldo il presidente nazionale dell'Anmil, Zoello Forni, sul drammatico incidente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) RenatoROMA – “Esprimo a mio nome e di tutto ilprofondoper le vittime del terribilesulverificatosi a. L’ennesima tragedia. Eventi drammatici come quello di oggi segnano il fallimento della nostra convivenza civile, il venir meno del legame sociale che ci unisce. Tragedie inaccettabili come questa non sono degne della nostra democrazia. La sicurezza sulmisura il livello di civiltà di un paese. Serve dunque un nuovo patto sociale, che ricomprenda tutti, Stato, governo, sindacati, imprese, famiglie e volontariato. Per garantire più sicurezza e dignità a chi lavora”. Così sul suo canale Telegram il presidente delRenato, ex ministro della pubblica amministrazione, ...

Un operaio è precipita to da un ponte e ha fatto un volo di 6-7 metri : ha riportato diversi traumi ed è ricoverato in gravissime condizioni.Continua ... (fanpage)

incidente sull'autostrada A4, nel comune di San Bonifacio , in provincia di Verona : una Donna 30enne è morta a seguito di un violento tamponamento (notizie.virgilio)

Almeno due operai sono morti in un grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Firenze , nel cantiere per la costruzione di un nuovo ... (tpi)

La 41enne Melissa Delaney è tra le vittime del drammatico sinistro avvenuto martedì scorso sulla A75, nel Dumfriesshire, in Scozia. Morto anche ... (fanpage)

Incidente a San Foca, due morti in moto: "pista ciclabile realizzata senza le misure di sicurezza". In 4 rischiano il processo: I quattro indagati rispondono in cooperazione di omicidio colposo. Si tratta di Salvatore Petrachi, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Melendugno, che avrebbe “omesso di adottare le ...

Crollo Firenze, Gronchi (Confesercenti T.): "Inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro": Crollo nel cantiere di via Mariti, Gronchi (Confesercenti Toscana): "Inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro. La nostra associazione si stringe attorno alle famiglie degli operai vittime ...