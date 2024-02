consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e 7 bis SS64 per Ferrara, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Tragedia nella notte in pieno. Un ragazzo di 21ha perso la vita a seguito di unavvenuto in via Terranuova. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso illlo della sua moto ed è finitoalcunein. Dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale per i rilievi.

Grave incidente a Torino, auto si schianta contro una rotonda: in ospedale un ragazzo: TORINO-Grave incidente stradale in piazzale Romolo e Remo a Torino. Un’auto, una Mercedes, si è schiantata contro una rotonda mentre stava viaggiando su corso Giulio Cesare. A bordo c’era un ragazzo ...

Crolla una trave di cemento in un cantiere Esselunga a Firenze: 3 morti, 3 estratti vivi, 2 dispersi: È di tre operai morti il primo bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Firenze, in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga. Secondo una prima ...

Incidente in centro a Ferrara: motociclista di 21 anni finisce contro le auto in sosta e muore: E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì: dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale in condizioni disperate, poi il suo cuore ha smesso di battere ...