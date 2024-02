Incidente in A1 tra Modena e Valsamoggia | traffico bloccato e diversi chilometri di coda

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 19 alle dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 –sulla A1, temporaneamente chiuso il tratto compreso trasud ein direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto alle 19 circa e ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato all’altezza del km 174. Ile si registrano 3di. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Si registrano inoltre 5ditranord esud in direzione Bologna per l’uscita obbligatoria e 2dianche in direzione ...