È il quinto suicidio in tre mesi in quello che ormai per tutti è capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia a Palazzo come l'incendio in seconda sezione di martedì scorso (30/01/2024) o

Incendio in un palazzo di Quinto Romano, il fumo invade le scale: paura per i condomini (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – Un Incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio negli scantinati di un condominio di via Vittorio De Sica 1, nel quartiere Quinto Romano, alla periferia ovest della città. Le fiamme hanno provocato in pochi minuti un denso fumo invadendo il vano scale e rendendo per questo difficile l'uscita di alcuni condomini dai rispettivi appartamenti. I vigili del fuoco del Comando di Milano stanno lavorando con 6 mezzi ed una trentina di uomini per cercare di creare un varco e di bonificare la zona allo scopo di consentire agli occupanti di abbandonare l'edificio di dieci piani. Sul posto anche 118 e Carabinieri. Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – Unsi è sviluppato nel primo pomeriggio negli scantinati di uno di via Vittorio De Sica 1, nel quartiere, alla periferia ovest della città. Le fiamme hanno provocato in pochi minuti un densondo il vanoe rendendo per questo difficile l'uscita di alcunidai rispettivi appartamenti. I vigili del fuoco del Comando di Milano stanno lavorando con 6 mezzi ed una trentina di uomini per cercare di creare un varco e di bonificare la zona allo scopo di consentire agli occupanti di abbandonare l'edificio di dieci piani. Sul posto anche 118 e Carabinieri.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Incendio in un condominio di Milano, residenti intrappolati: i pompieri stanno cercando di liberarli: È divampato un incendio in un condominio di Milano: a causa del fumo denso, alcuni residenti non riescono a uscire dai loro appartamenti. I vigili del fuoco stanno provando a creare un varco per ... Genova, allarme bomba al tribunale: evacuato il palazzo: Allarme bomba nella mattinata di oggi 16 febbraio 2024 al Tribunale di Genova. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fatto evacuare il palazzo e messo in sicurezza la zona. A ... Roma, incendio in via Sciacca: in fiamme due appartamenti, salvata una ragazza: Incendio in via Sciacca, a Roma, oggi 16 febbraio 2024. Salvata una ragazza dall'appartamento in fiamme dai vigili del fuoco.

Video di Tendenza