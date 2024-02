Incendio in India | 11 morti in una fabbrica di vernici a Nuova Delhi

in in India. Sono undici le vittime. Lo ha dichiarato un L'incendio Il rogo è divampato nella periferia settentrionale della Il bilancio è di undici morti. Le vittime erano operai della fabbrica,

Incendio sulla bisarca a Fabbro vicino Terni col conducente dentro: stava dormendo, auto divorate dalle fiamme: Un grave incendio ha coinvolto un autoarticolato bisarca parcheggiato in un'area di sosta notturna vicino al casello autostradale di Fabbro (Terni) ...

Incendio in una fabbrica di vernici a New Delhi, morti 11 operai: Un devastante incendio scoppiato in una fabbrica di vernici a New Delhi ha provocato la morte di 11 persone. Le fiamme si sono sviluppate ieri nella tarda serata alla periferia della capitale ...

