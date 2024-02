Incendio al porto di Ancona | a fuoco due capannoni nell' area Fincantieri

Momenti di apprensione ad Ancona nella tarda serata di giovedì 15 febbraio: l'incendio di due capannoni ubicati nella zona portuale ha reso necessario l'intervento tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - È stato spento questa mattina all'alba l'scoppiato la notte scorsaaldie che non ha coinvolto persone. Le fiamme hanno interessato dueutilizzati da ditte esterne come depositi per materiali e strumenti di lavoro. L'allarme è scattato intorno alle 23 e i primi a intervenire sono stati i mezzi antoperativi all'interno di, subito dopo supportati dalle squadre di, Jesi e Osimo, che hanno circoscritto l'dell'per evitare che le fiamme si propagassero alle strutture vicine e verificato l'assenza di persone. Intorno alle 2 sono iniziate le operazioni di bonifica, mentre questa mattina è ...

Ancona - Un incendio è divamapato nella Notte , per cause ancora da stabilire, nella zona Fincantieri del porto di Ancona . I vigili del fuoco sono ... (corriereadriatico)

Porto Vado, un'altra nave fermata dalla Guardia Costiera: è la seconda nel mese di febbraio: L'imbarcazione, battente bandiera di Singapore, trasportava merce refrigerata: lo stop a seguito di un’approfondita ispezione da parte di un team di ispettori qualificati della Capitaneria di porto È ...

Siracusa, vasto incendio nei pressi della zona del porto grande: Colonne di fumo nella ex Spero visibili da tutta la città. In azione i vigili del fuoco con un elicottero. Evitato il propagarsi ad aree vicine ...

Siracusa, incendio divampato vicino al porto grande: indagini sul rogo: SIRACUSA – Un incendio molto vasto è scoppiato nel primo pomeriggio in un terreno dove ci sono un canneto, rifiuti, sterpaglia, palme ad alto fusto all’interno dell’area Ex Spero, in via Elorina, a ri ...