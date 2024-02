Incendio a Saronno | 7 in ospedale; Festival di Sanremo | il gran finale è made in Bollate | ANTEPRIMA

Un incendio si è sviluppato al secondo piano di un condominio a si è sviluppato al secondo piano di un condominio a Saronno, in trasportato poi in codice rosso presso l'ospedale Niguarda di Milano.

Sono in totale 7 i feriti dell’incendio divampato questa mattina in pieno centro a Saronno . L’allarme è partito alle 11,03 da una palazzina a 3 piani ... (ilnotiziario)

Cinque intossicati e due ustionati è il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un'abitazione a Saronno , Varese. A mettere in allerta il ... (tg24.sky)

Incendio in camera, due ustionati e cinque intossicati: Incendio in centro storico di Saronno: due appartamenti inagibili, 5 intossicati e 2 ustionati. Le fiamme sono partite da una camera da letto al primo piano.