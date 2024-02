Vasto incendio nella notte in un complesso industriale a Concorezzo (Monza). Le fiamme hanno parzialmente distrutto una serie di capannoni, in via I maggio. Oltre sessanta i vigili del fuoco dei comandi di

Incendio a Concorezzo, a fuoco diversi capannoni. I vigili del fuoco al lavoro dalla notte: immagini dal drone (Di venerdì 16 febbraio 2024) I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, per spegnere un Incendio in corso dalla notte che ha interessato diversi capannoni. Le fiamme si sono originate dopo la mezzanotte di giovedì in via Primo Maggio nella zona industriale della cittadina brianzola. Come si vede dalle immagini del drone, girate intorno alle 9:30 di venerdì, le squadre dei vigili del fuoco stanno ancora lavorando per estinguere gli ultimi focolai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

