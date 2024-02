non una sfida ai limiti dell'impossibile), ha rimarcato che "non che il Congresso Usa abbia tenuto fermi gli aiuti all'Ucraina ai propri elettori i costi che Washington sostiene per assicurare la

“In Ucraina impossibile assicurare rispetto diritti di difesa”, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigetta estradizione (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Lo Stato richiedente non è in grado di garantire che il pervenuto sia giudicato da un tribunale che offra le garanzie procedurali fondamentali e la protezione dei diritti della difesa”. Lo “Stato richiedente” è l’Ucraina. La decisione, invece, è della Corte d’appello di Reggio Calabria, presieduta dal giudice Alfredo Sicuro (a latere Giuseppe Perri e Cristina Foti), che ha rigettato la richiesta di estradizione di un cittadino ucraino di 23 anni, Vitalii Orletskyi, accusato di omicidio stradale. Arrestato a Reggio Calabria lo scorso novembre su mandato di arresto internazionale, il giovane sarebbe stato coinvolto in un incidente avvenuto nel luglio 2021 in Ucraina dove ha perso la ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Lo Stato richiedente non è in grado di garantire che il pervenuto sia giudicato da un tribunale che offra le garanzie procedurali fondamentali e la protezione deidella”. Lo “Stato richiedente” è l’. La decisione, invece, è delladi, presieduta dal giudice Alfredo Sicuro (a latere Giuseppe Perri e Cristina Foti), che hato la richiesta didi un cittadino ucraino di 23 anni, Vitalii Orletskyi, accusato di omicidio stradale. Arrestato alo scorso novembre su mandato di arresto internazionale, il giovane sarebbe stato coinvolto in un incidente avvenuto nel luglio 2021 indove ha perso la ...

