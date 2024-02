del tutto la loro coscienza di maschi improvvisamente soli. " Persino condividere un'eredità, come mi sta capitando in questi mesi, un letto a castello richiede può essere sopportata solo in due

"In soli due mesi meno 41 per cento": sinistra smentita, ecco i veri numeri degli sbarchi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è usuale che il capo del governo, al termine del consiglio dei ministri, faccia davanti alla sua squadra una «informativa sulle politiche migratorie». Se Giorgia Meloni ieri ha scelto di fare così è perché ha voluto parlare chiaro a tutti, convinta che su quel fronte le cose possano e debbano migliorare. I numeri sono quelli che il sito del Viminale pubblica con cadenza quotidiana, e da qualche tempo indicano un costante miglioramento. Dall'inizio dell'anno a ieri sono sbarcati in Italia 4.028 immigrati: assai meno che nello stesso periodo del 2023, quando erano stati 7.587. Il loro numero è in calo anche rispetto agli stessi 46 giorni del 2022, quando gli sbarcati erano stati 4.165. «Piccoli segnali di speranza», li ha chiamati la premier parlando ai suoi. Ha evidenziato, racconta chi era lì, il «consistente calo degli ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è usuale che il capo del governo, al termine del consiglio dei ministri, faccia davanti alla sua squadra una «informativa sulle politiche migratorie». Se Giorgia Meloni ieri ha scelto di fare così è perché ha voluto parlare chiaro a tutti, convinta che su quel fronte le cose possano e debbano migliorare. Isono quelli che il sito del Viminale pubblica con cadenza quotidiana, e da qualche tempo indicano un costante miglioramento. Dall'inizio dell'anno a ieri sono sbarcati in Italia 4.028 immigrati: assaiche nello stesso periodo del 2023, quando erano stati 7.587. Il loro numero è in calo anche rispetto agli stessi 46 giorni del 2022, quando gli sbarcati erano stati 4.165. «Piccoli segnali di speranza», li ha chiamati la premier parlando ai suoi. Ha evidenziato, racconta chi era lì, il «consistente calo...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Samsung Smart Monitor M5 da 32" scontato di ben 140€ su Amazon: Su Amazon è possibile acquistare il nuovo monitor Samsung M5 da 32 pollici, il primo al mondo ad avere funzionalità smart, scontato di ben 140 euro. Tiziano Ferro, la figlia Margherita parla in italiano: “Come rendere un papà orgoglioso a due anni”: Tiziano Ferro e sua figlia Margherita parlano italiano: il dolcissimo video ha fatto il giro del web mostrando il cantante come un papà orgoglioso ... Google ha appena reso Gemini ancora più potente: Appena due mesi dopo aver distribuito il suo modello di intelligenza artificiale, il colosso ha presentato una nuova versione in grado di gestire audio, video e testi molto più grandi rispetto a GPT-4 ...

Video di Tendenza