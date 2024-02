come anticipato negli scorsi giorni , sicuramente ci sarà con due candidati si rifanno le elezioni, ma con tre candidati gli che in teoria potrebbe generare addirittura sette candidati

Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 La donna non era in pericolo di vita dopo l’incidente ma, con il passare delle ore, la situazione si è ... (dayitalianews)

Jesi (Ancona), 8 febbraio 2024 – Rissa tra ubriachi nel locale che da poco ha aperto i battenti, in stato di ebbrezza anche il titolare che non ha ... (ilrestodelcarlino)

In sette giorni le elezioni e il G7: Puglia al lavoro sulla sicurezza. Joe Biden a Bari: Il presidente Usa Joe Biden e gli altri Capi di Stato, presenti in Puglia per il G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno, potrebbero fare tappa anche a Bari. Al momento, ...

Feyenoord-Roma 1-1 in andata playoff Europa League: Al vantaggio degli olandesi con Paixao al 46', replica Lukaku al 22' della ripresa. Il ritorno si giocherà tra sette giorni allo... Pubblicata il 15-02-2024 alle ore 20:52 (Adnkronos) - Feyenoord e ...

Perché ora i datori di lavoro dovranno cancellare le mail dei dipendenti entro sette giorni: La conservazione dei metadati contenuti nelle mail potrebbe portare o facilitare un controllo indiretto a distanza dell'attività del lavoratore da parte ...