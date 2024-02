Una delle peggiori perdite di metano mai registrate si è verificata l'anno scorso in un remoto pozzo in Kazakhstan, come ha dimostrato una nuova analisi rivelata dalla Bbc. Si stima che 127.

'In Kazakhstan fuga di metano tra le peggiori mai registrate' (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una delle peggiori perdite di metano mai registrate si è verificata l'anno scorso in un remoto pozzo in Kazakhstan, come ha dimostrato una nuova analisi rivelata dalla Bbc. Si stima che 127.000 tonnellate di gas siano finite nell'atmosfera da quando uno scoppio ha provocato un incendio durato oltre sei mesi. Il metano è un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica. Buzachi Neft, la società proprietaria del pozzo, nega però che sia fuoriuscita una "quantità sostanziale" di metano. "L'entità e la durata della perdita sono francamente insolite", ha affermato Manfredi Caltagirone, capo dell'Osservatorio internazionale sulle emissioni di metano delle Nazioni Unite. "È estremamente grande." Il 9 giugno 2023 è stata segnalata un'esplosione durante la perforazione di ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una delleperdite dimaisi è verificata l'anno scorso in un remoto pozzo in, come ha dimostrato una nuova analisi rivelata dalla Bbc. Si stima che 127.000 tonnellate di gas siano finite nell'atmosfera da quando uno scoppio ha provocato un incendio durato oltre sei mesi. Ilè un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica. Buzachi Neft, la società proprietaria del pozzo, nega però che sia fuoriuscita una "quantità sostanziale" di. "L'entità e la durata della perdita sono francamente insolite", ha affermato Manfredi Caltagirone, capo dell'Osservatorio internazionale sulle emissioni didelle Nazioni Unite. "È estremamente grande." Il 9 giugno 2023 è stata segnalata un'esplosione durante la perforazione di ...

Advertising

Altre Notizie

'In Kazakhstan fuga di metano tra le peggiori mai registrate': Una delle peggiori perdite di metano mai registrate si è verificata l'anno scorso in un remoto pozzo in Kazakhstan, come ha dimostrato una nuova analisi rivelata dalla Bbc. Si stima che 127. (ANSA) ...

Video di Tendenza