In Italia un morto sul lavoro ogni 8 ore e mezzo

In Italia un morto sul lavoro ogni 8 ore e

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Unsulotto ore e mezza in. E' la tragica media che emerge dagli open data (ancora provvisori) dell'Inail, secondo cui l'anno scorso le denunce di infortunio con esito letale sono state 1.041, quarantanove in meno rispetto alle 1.090 registrate tra gennaio e dicembre 2022 (-4,5%): il decremento riguarda solo i casi mortali in itinere, scesi da 300 a 242, mentre quelli avvenuti in occasione disono saliti da 790 a 799. Complessivamente l'analisi territoriale certifica cali nel Nord-Ovest (da 301 a 270 casi), nel Nord-Est (da 245 a 233) e al Centro (da 225 a 193) e incrementi al Sud (da 235 a 255) e nelle Isole (da 84 a 90). Le regioni che presentano i maggiori aumenti sono Abruzzo (+15), Friuli Venezia Giulia (+12) e Sicilia (+5), mentre i cali più consistenti ...